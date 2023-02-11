زلزال 5.1 ريختر يضرب تايوان

ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 ريختر اليوم السبت، مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان الصينية.

وأفاد مركز علم الزلازل التابع لمكتب الأرصاد الجوية التايواني: إن الهزة وقعت على بعد 67.5 كيلومتراً جنوب مقاطعة هوالين هول، وعلى عمق 31.8 كيلومتراً من سطح الأرض دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأشار المكتب إلى أن مكان الزلزال هو نفسه الذي وقع يوم الأربعاء الماضي والذي بلغت قوته 5.4 درجة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزالان لهم تابعان لبعضهم.

ويذكر أن هيئة إدارة الكوارث في تركيا أعلنت في وقت سابق من مساء السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في البلاد إلى 22327.

وفي وقت سابق من السبت كان المرصد السوري قد أكد ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في عموم مناطق سوريا إلى 5200. وبذلك يرتفع عدد الضحايا في البلدين إلى أكثر من 27500.

