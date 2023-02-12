أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. وفيريرا يشتكي من اللاعبين

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ،أبلغ مجلس الإدارة برحيل أسامة نبيه عن الفريق على أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الأقرب حاليا هو الاستقرار على استمرار المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا بشكل طبيعي في قيادة الفريق.



وأضاف حتحوت، أن البعض داخل المجلس اقترح استقدام مدرب عام مصري ومن ضمن الأسماء المرشحة خالد جلال وكذلك مساعدين أجانب للتواجد في جهاز فيريرا خلال الفترة المقبلة، إلا أن الجميع في انتظار اتخاذ القرار النهائي.

وتابع حتحوت، أن البرتغالي فيريرا عنف اللاعبين بشدة بعد تراجع الأداء في مباراة شباب بلوزداد، وبداية مشوار دور المجموعات بتعثر سيصعب مشوار الفريق.

وشدد حتحوت، على أن البرتغالي فيريرا اشتكى لأحد المقربين منه، أن لاعبي الفريق تجاهلوا تعليماته في المباراة ولم يستمعوا إليه، ولم ينفذوا المطلوب منهم وبالتالي خسر الزمالك وظهر بهذا الشكل.