ميناء دمياط يستقبل سفينة هندية تحمل 63 ألف طن من الغاز المسال

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة.

وغادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( VASANT 1 ) والتى ترفع علم الهند و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 63 ألف طن من الغاز المسال .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25111 طن تشمل : 2210 طن رمل و 19443 طن يوريا و 2300 طن كسب فول صويا و 558 طن أسمدة زراعية و 600 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52819 طن تشمل : 6675 طن قمح و 16581 طن حديد و 147 طن خشب زان و 13350 طن سكر و 2866 طن ألواح فيبر و 13200 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1237 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 76 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1323 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46993 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96754 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1270 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4150 شاحنة .