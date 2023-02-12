عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة هندية تحمل 63 ألف طن من الغاز المسال

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة.

تكريم العاملين المتميزين والفائزين بالبطولات الرياضية في كهرباء دمياط

وغادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( VASANT 1  ) والتى ترفع علم الهند و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 63 ألف طن من الغاز المسال .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25111 طن تشمل : 2210 طن رمل و 19443 طن يوريا و 2300 طن كسب فول صويا و 558 طن أسمدة زراعية و 600 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52819 طن تشمل : 6675 طن قمح و 16581 طن حديد و 147 طن خشب زان و 13350 طن سكر و 2866 طن ألواح فيبر و 13200 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1237 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 76 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1323 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46993 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96754 طنًا  .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1270 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4150 شاحنة .

دمياط القطاع الخاص الغاز ميناء دمياط صيد أسمدة زراعية هيئة ميناء دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

موضوعات متعلقة

تكريم العاملين المتميزين والفائزين بالبطولات الرياضية في كهرباء دمياط

مع تحسن الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة

ترشيحاتنا

غضب وتوبيخ.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو

فرج عامر يهاجم التحكيم في كأس العالم للأندية

حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود.. صورة بدون حجاب تثير الجدل

الأوقاف تعقد احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج.. الخميس القادم

مدرب منتخب المغرب السابق يقترب من تدريب البرازيل

أوكرانيا تورط دولة جديدة في الحرب مع روسيا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

بالدولار والمصري.. سعر صادم لإطلالة جورجينا الأخيرة

أخطر الأورام.. أعراض وأسباب سرطان الرئة

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ