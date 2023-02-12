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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

النبراوي: التعليم الهندسي قضية أمن قومي هدفنا الدفاع عنها

افتتاح معمل شنايدر
افتتاح معمل "شنايدر الكتريك" المتطور للتدريب الهندسى

افتتحت نقابة المهندسين المصرية اليوم معمل شنايدر الكتريك للتدريب الهندسى، فى نقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر.

وفى كلمته عبر الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن سعادته للتعاون بين نقابة المهندسين من خلال لجنة المعامل بالنقابة العامة ولجنة العلوم الهندسية والتدريب بالنقابة الفرعية وتضافر الجهود بين الجميع ونقابة الإسكندرية من أجل خدمة المهندس ورفع الكفاءه لرفع مهاراته ومواكبة سوق العمل ومن أجل الارتقاء بمهنة الهندسة.

 

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وقال المهندس طارق النبراوي، إن التعاون مع شركة شنايدر استطاع فتح مجالات تعاون آخرى مع كبرى الشركات التى ستعود بالنفع على المهندسين لزيادة ثقل مهاراتهم المهنية، مشيرًا الى أن ملف التدريب هو من أهم الملفات التى كانت فى برنامج المجلس لتحقيق أهداف إيجابية خلال السنوات القادمة .

كما أكد نقيب المهندسين أن التعليم الهندسى وشروط القيد فى النقابة، ملف هام والنقابة تتخذ فيه إجراءات جادة لحماية المهنة ودعا مهندسين الإسكندرية المشاركة فى الجمعية العمومية يوم 10 مارس القادم من أجل حماية المهنة لاعتبار أن التعليم الهندسى هى قضية أمن قومى وهدفنا الدفاع عنها.

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