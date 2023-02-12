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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. تعرف على أهم أعماله وعدد زيجاته

عمر الحريري
عمر الحريري

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان  عمر الحريري والذي ولد  في 12 فبراير عام 1926 بإحدى أحياء محافظة القاهرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية 1950، لتبدأ مسيرته الفنية في المشاركة مع مسرحيات الفنان يوسف وهبي الذي قدمه إلى الجمهور في نفس العام، لتكون أولى مشاركته السينمائية في فيلم « الأفوكاتو مديحة» لتتوالى عليه الأعمال الفنية.

وكانت أبرز أعماله أفلام، الوسادة الخالية، ونهر الحب، وداعا ياغرامي، وشرف البنت، ومين رضي بقليلة، وكيلو 99، وعريس لأختي، والناصر صلاح الدين، وحملة أبرهة على بيت الله الحرام، أكثر من 100 عملا سينمائيا ودراميا ومسرحيا استطاع تقديمها خلال مسيرته الفنية، كما سجل 6 أفلام ضمن أفضل 100 عمل سينمائي منهم الجبل وابن النيل وأهل القمة وصلاح الدين والمذنبون.

عمر الحريري والحياة الشخصية :

وعلى الجانب الشخصي، تزوج الفنان عمر الحريري خلال حياته 3 مرات متتالية، كما أنجب 3 فتيات هما ميرفت وبريهان ونيفين، وذكر الفنان عمر الحريري في تصريحات إعلامية سابقة، أنه أنجب أصغر بناته في عمر الـ 70، مشيرا إلى أن ذلك أحدث فجوة بينه وبين أخواتها نظرا للفارق العمري الكبير بينا، موضحا أنه يحاول التقرب منها لكن فارق العمر يظل متوجدا.

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