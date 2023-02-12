نظارات طبية وعمليات جراحية.. كشف مجاني على 1400 مواطن في دمياط

وقعت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة الأزهر فرع دمياط وبنك الشفاء المصري ومديرية الشئون الصحية بدمياط، كشف طبي مجاني على ١٤٣٢ مواطن، بقرية كفر المياسرة بمدينة الزرقا، بالقافلة الطبية الموسعة في القري الأكثر احتياجاً لعلاج المرضي الغير قادرين.

تم إجراء العمليات الجراحية في تخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات) مع تحويل الحلات التي تحتاج الى استكمال علاج و عمليات جراحيه الى مستشفيات جامعة الازهر .

قالت الدكتورة السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم توفير صيدلية متكاملة بالأدوية التي تغطي كل التخصصات المتاحة، وتم صرفها بالمجان للمترددين على القافلة.

وأشار الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء ومدير القوافل الطبية إلى أن القافلة تضمنت عيادات بكافة التخصصات الطبية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

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