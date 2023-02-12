برلماني: «إيجبس 2023» يدعم الطفرة المشهودة في مصر بقطاع الطاقة ويروج لفرص استثمارية واعدة

أكد النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، أن افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2023»، يدعم الطفرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال الطاقة، ويسهم في جذب الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العالمية للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية، وهو ما يعد فرصة لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة فى مصر بما يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية.

وأضاف «سلطان»، في تصريحات له اليوم، أن انعقاد الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023" يأتي في توقيت مهم عالميًا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها دول العالم، وأزمة الطاقة التي تفاقمت مؤخرًا، جراء تصاعد الصراع الروسي الأوكراني والذي ألقى بظلاله على تراجع العلاقات بين روسيا والغرب وانعكس ذلك على ملف الطاقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بالمشهد العالمي مؤخرًا، ولذلك يمثل المؤتمر في دورته السادسة أهمية بالغة، متابعًا: "كما أنه يأتى فى أعقاب مؤتمر المناخ Cop27 بشهور قليلة بما يعزز استكمال جهود خفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز التى دعمتها مصر بشكل جوهرى من خلال مبادرتها لإشراك أطراف هذه الصناعة لأول مرة فى قمة المناخ بشرم الشيخ فى يوم لإزالة الكربون والذى كان بمثابة علامة فارقة فى جهود صناعة البترول والغاز لتحقيق الاستدامة والالتزام بمسئولياتها البيئية".

ولفت النائب محمد سلطان إلى أن المعرض فرصة لأن تطرح مصر مشروعات وفرص استثمارية في مصر وعقد مزيد من الشراكات الدولية وجذب الشركات الكبرى في مجال الصناعة فى مجال البترول والغاز.

وتقام فاعليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.