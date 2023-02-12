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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الطلائع: الأهلي خسر أمام فلامنجو بأخطاء ساذجة

مباراة الأهلي وفلامنجو
مباراة الأهلي وفلامنجو

علق ياسين عبد العال نجم نادي طلائع الجيش السابق على أداء النادي الأهلي بعد انتهاء مشواره فى كأس العالم للأندية بالمغرب واحتلاله المركز الرابع.

 

وتلقى فريق الأهلي خسارة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى إطار المنافسة على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بالمغرب. 

 

قال ياسين عبد العال عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
بعيدا عن التحفيل والهزار سواء من الزمالكوية للأهلاوية والعكس والله للأمانة الأهلي دلوقتي فرقة تقيلة جدا فنيا وجماعيا داخل الملعب مع مدرب الأهلي فكر عالمي عارف فرقته ومحفظ اللعيبة كل واحد دوره داخل الملعب وقرار جريء انك تريح نص الفريق الأساسي.

أضاف : ورغم كدة البدلاء في النادي الأهلي أدوا وعملوا اللي عليهم لكن خسرت بأخطاء فردية ساذجة زي ما قولت قبل كدة هناك فارق في الإمكانيات الفردية للخصم بتخلص المباريات باسهل الطرق - واحنا عندنا البروف هيجبلنا جلطة.

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مدرب الأهلي يوجه رسالة للجماهير

وجه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة لجماهير الفريق بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب.

 

وكتب كولر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : شكراً لمشجعي الأهلي على الدعم الرائع في كأس العالم للأندية.

 

في سياق آخر،  أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن حزنه بعد خسارة الفريق أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب طنجة على تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

 

وأضاف كولر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن لاعبي الفريق أهدروا أكثر من هدف محقق بنسبة 100%، مضيفاً أن غياب التوفيق منع الأهلي من تحقيق الفوز على فلامنجو.

 

وتابع كولر، أن محمد شريف أهدر هدفا مؤكدا كان كفيلا بقتل اللقاء أمام فلامنجو والوصول للهدف الثالث في اللقاء كان قادرا على تغيير سير المباراة.

 

وواصل كولر تصريحاته، نجحنا في السيطرة على المباراة بعد تأخرنا في النتيجة واستطاع اللاعبون إنهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، مضيفاً أن بعض اللاعبين ارتكبوا أخطاء ساذجة ، مؤكداً أن مروان عطية وخالد عبد الفتاح قدما مباراة كبيرة لكن النتيجة لم تكن جيدة، مشيراً إلى أن حالة الطرد أثرت على نتيجة اللقاء.

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