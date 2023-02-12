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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد كشري: الأهلي قدم أداء مميزا في مونديال الأندية

أحمد كشري
أحمد كشري

أشاد أحمد كشري لاعب النادي الأهلي السابق بأداء القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية بالمغرب، والتي انتهت بتتويج ريال مدريد الإسباني باللقب، بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5 – 3 .

وقال كشري في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": "الأهلي قدم آداء جيد في كأس العالم للأندية ، منذ المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، ثم أمام سياتيل ساوندرز الأمريكي، وتمكن كولر من فرض أسلوبه وإظهار شخصية لاعبي القلعة الحمراء، ثم أداء جيد أمام ريال مدريد الإسباني وكان نداً قوياً لبطل أوروبا، حتى الدقيقة الأخيرة، ثم اليوم أمام فلامنجو البرازيلي، لولا إهدار علي معلول لركلة الجزاء، لتحولت المباراة إلى مسار آخر".

الاهلي ضد فلامنجو

حصل فريق فلامنجو على المركز الثالث بعد الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب طنجة، لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جابريل باربوسا من ركلة جزاء .

وأدرك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وأضاف الأهلي الثاني في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وعاد فلامنجو للتهديف في الدقيقة 77، عن طريق بيدرو

وجاء هدف فلامنجو الثالث في الدقيقة 84 عن طريق فلامينجو باربوسا

وتمكن فريق فلامنجو من إحراز الرابع في الدقيقة 90 عن طريق بيدرو.

وتوقفت المباراة بعد تعرض خالد عبدالفتاح وفيدال للإصابة.

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي بعد عرضية متنقة داخل منطقة الجزاء ليقفز بيدرو على أثرها ويسددها برأسية قوية وترتد لصاحب الهدف الأول ولكن تعلو العارضة.

وأهدر على معلول ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني أمام فلامنجو.

وأشهر مصطفي غربال بطاقة حمراء لـ خالد عبدالفتاح بعد العودة إلى تنقية الفار.

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