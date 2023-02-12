كولر يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي بعد كأس العالم للأندية

وجه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة لجماهير الفريق بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب .

وكتب كولر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : شكراً لمشجعي الأهلي على الدعم الرائع في كأس العالم للأندية



في سياق آخر، أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن حزنه بعد خسارة الفريق أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب طنجة على تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وأضاف كولر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن لاعبو الفريق أهدروا أكثر من هدف محقق بنسبة 100%، مضيفاً أن غياب التوفيق منع الأهلي من تحقيق الفوز على فلامنجو.

وتابع كولر، أن محمد شريف أهدر هدفا مؤكدا كان كفيلا بقتل اللقاء أمام فلامنجو والوصول للهدف الثالث في اللقاء كان قادرا على تغيير سير المباراة.

وواصل كولر تصريحاته، نجحنا في السيطرة على المباراة بعد تأخرنا في النتيجة واستطاع اللاعبون إنهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، مضيفاً أن بعض اللاعبين ارتكبوا أخطاء ساذجة ، مؤكداً أن مروان عطية وخالد عبد الفتاح قدما مباراة كبيرة لكن النتيجة لم تكن جيدة، مشيراً إلى أن حالة الطرد أثرت على نتيجة اللقاء.