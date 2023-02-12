أول نقيب للممثلين.. محطات في حياة الفنان اللبناني الراحل جورج أبيض

يصادف مثل هذا اليوم 12 فبراير 1959 ذكرى وفاة الفنان جورج أبيض، الفتى اللبناني الذي هاجر إلى مصر عندما كان عمره 18 عاما، ليبدأ مشواره الفنى الطويل والثرى، والذى أصبح خلاله أحد هم رواد المسرح والفن المصرى والعربى، وأول نقيب للممثلين.

ولد جورج أبيض في بيروت في 5 مايو عام 1880، وعندما جاء إلى مصر كان مفلسا ولا يحمل من الشهادات سوى دبلوم في التلغراف، ما أهله للعمل بعد عام بسكك حديد الإسكندرية.

وفي عام 1904، شاهده الخديو عباس في مسرحية سياسية مترجمة تحت عنوان "برج نيل"، فأعجب به وأرسله إلى باريس لدراسة الفن، وعاد لمصر عام 1910 ومعه فرقة فرنسية تحمل اسمه وبدأ بعرض مسرحيات باللغة الفرنسية، وقدمت فرقته أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة طوال عشرين عاما.

ولعب دورا كبيرا في إنشاء معهد التمثيل في مصر عام 1930، بعدما ذهب لوزير المعارف، وقدم عام 1932 أول فيلم غنائي مصري وحمل عنوان “أنشودة الفؤاد”.

وظهر جورج أبيض ظهر في عدد قليل من الأفلام، منها “أرض النيل” مع أنور وجدي، وفيلم “أنا الشرق” مع جميل راتب.

كما كان من رواد السينما، وفي العام 1943 انتخب ليكون أول نقيب لنقابة للممثلين في مصر، وحين افتتح معهد الفنون المسرحية ظل يدرس به حتى وافته المنية.

ذاع صيته ليس فقط داخل مصر، بل خارجها أيضًا، حيث دعته حكومة تونس ليشرف على تأسيس فرقتها القومية عام 1921، واستعانت به الحكومة المصرية عام 1935 في إنشاء الفرقة القوميّة المصريّة التي أصبح من أبرز نجومها، حيث قام وزوجته “دولت” ببطولة العديد من عروضها.

نظرًا لجهوده المتوالية في إنهاض المسرح، منحه الملك فاروق عام 1945، رتبة البكوية من الدرجة الأولى، وعُين في 1952 مديرًا للفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى بعد ثورة يوليو 1952، غير أنه استقال في يوليو 1953 لظروف صحيّة، وأشهر إسلامه هو وأسرته.

تزوج من الفنانة القديرة "دولت أبيض"، وتوفي في 12 فبراير عام 1959 عن عمر ناهز 78 عاما.