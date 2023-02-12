فشلنا في إنقاذ المنكوبين بسوريا.. اعتراف صادم من الأمم المتحدة

أقرت الأمم المتحدة بالفشل في سوريا، في إنقاذ ومساعدة المنكوبين جراء الزلزال الرهيب الذي ضرب البلاد، وفق ما ذكرت العربية.

اعتبرت الأمم المتحدة، إنها منيت بالفشل في شمال غرب سوريا، مع العدد الكبير للضحايا، وتاخر جهود الإنقاذ والمساعدة.

وطالبت الأمم المتحدة، بضرورة تصحيح الإخفاقات في شمال غرب سوريا بأسرع ما يمكن.

وذكرت إن سكان شمال غرب سوريا يشعرون بالتخلي عنهم ويتطلعون للمساعدات الدولية بصورة أكبر بكثير، فيما لفتت إلى إن 5.5 مليون سوري أصبحوا بلا مأوى جراء الزلزال .

وسبق إن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن سوريا تحتاج الدعم والمساعدة بشكل أكبر من المساعدات الحالية بكثير.