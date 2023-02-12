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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهر عسل لم يكتمل.. عريسان أمريكيان تدفنهما أنقاض زلزال تركيا

عريسا أورلاندو
عريسا أورلاندو

لقي عريسان أمريكيان مصرعهما، في الزلزال الذي ضرب تركيا يوم الإثنين الماضي، وخلف آلاف الضحايا من القتلى، علاوة على المصابين بعشرات الآلاف، وفق ما ذكرت صحيفة أورلاندو سينتنال الأمريكية.

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كان عروسا أورلاندو -من مدينة أورلاندو الامريكية- من بين عشرات الآلاف الذين لقوا حتفهم في الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير.

قال فاسيليوس "بيلي" بولوس ، وهو صديق قديم للعريس أليكس، إن أليكس وعروسته فيرونيكا إلجين، كانا يقضيان وقتًا مع العائلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا، في شهر عسل جديد لهما بعد أشهر من زواجهما الفعلي.

وذكر بولوس إن فرق الإنقاذ عثرت على والدة أليكس الأربعاء وتوفي الزوجان الخميس.

وأضاف إن الثلاثة كانوا على أسرتهم، 
وتعرف شقيق العرويس إيلجين على الجثث التي انتشلت من تحت الأنقاض.

ذكر بولوس: "على مدى العقد الماضي ، كان أليكس شخصًا تحدثت إليه عشرات المرات في اليوم لأسباب مختلفة.. يعد فراقة أمرا صعبا".

وتزوج الزوجان قبل سبعة أشهر، كان أليكس إلجين وسيطًا محليًا للرهن العقاري وعملت فيرونيكا إلجين كممرضة.

ولهذا السبب يساعد بولوس في جمع الأموال لمساعدة الناجين من الزلزال، و قال إن هذا ما كان سيفعله صديقه.

يوم الخميس ، أطلق بولوس مباردة  لجمع 30 ألف دولار من شأنها أن تدعم جزئيًا أفراد عائلة إلجين الباقين على قيد الحياة، كما ستساعد  العائلات المتضررة من الزلزال.

وستقام مراسم تذكارية لهم في الساعة 8 مساء يوم غدا الاثنين في مقهى باسطنبول .

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص وترك آلاف المنازل مدمرة بعد الزلزال وسلسلة من الهزات الارتدادية التي اجتاحت تركيا وسوريا.


وقالت السلطات التركية يوم الخميس إنها تتلقى مساعدات من بولندا وسويسرا ودول أخرى. 

ولكن على الجانب السوري ، الذي يشمل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمعارضة ، من الحدود ، كانت المساعدات أكثر ندرة.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس ، فإن المساعدات الدولية تعرقلها الحرب المستمرة ، خاصة على طول الحدود ، التي تحيط بها القوات الحكومية المدعومة من روسيا.

وكتب بولوس في صفحة GoFundMe: "شعب تركيا بحاجة إلى الإمدادات والبطانيات والمعاطف والمأوى، إذا كان أليكس هنا ، لا أستطيع أن أتخيل المدى الذي كان سيقطعه لمساعدة عائلته وأصدقائه وجيرانه ومجتمعه. أشعر بأنني مضطر إلى ضمان حصول المجتمعات المحلية على كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها ".

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