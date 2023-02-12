عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2473 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2473 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

 

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
 

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 583 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الملصق الالكترونى الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية تركيب الملصق الالكتروني تركيب الملصق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

رئيس النواب يحيل مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات ومهر الزوجة للجان المختصة

بحاسب على حاجة معملتهاش.. رسالة غير متوقعة لقاتلة والدتها في بورسعيد | مفاجأة مدوية

مفاجأة .. 5 أشخاص فقط سيحضرون إعدام قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

عصابة تقليد المشغولات الذهبية في قبضة مباحث القاهرة

طلاب يرفعون علم مصر في الفصل أثناء حصة عن «تضحيات الشرطة»| صور

الإسراء والمعراج| هل رأى النبي سيدنا جبريل بصورته كاملة.. وكم مرة؟

رئيس النواب يحيل مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد إلى اللجان المختصة

تصريح صادم من السفير السوري لدى روسيا بشأن المناطق المتضررة من الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوزها ضربها وعذبها.. الحالة الصحية لعلا غانم بعد اصابتها بارتجاج في المخ

غير متوقع .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام ببطء؟

مرض خطير يعاني منه كريم فهمي بمسلسل أزمة منتصف العمر

ماتت وهي بتشرح الدرس.. العتامنة تتشح بالسواد حزناً على وفاة مُعلمة بسوهاج

فيديو

اوعوا تتخلوا عني.. قاتلة والدتها ببورسعيد تبعث برسالة من خلف الأسوار| فيديوجراف

يهدد الكوكب خلال أيام.. كويكب ضخم يقترب من مدار الأرض | فيديوجراف

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ