إيجبس 2023.. رسالة تحمل الخير لثلاث دول كشف عنها الرئيس السيسي |تفاصيل

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، في أرض المعارض الدولية بالقاهرة.

إيجبس 2023

الإعلان عن اكتشافات جديدة من الغاز

وقال الرئيس السيسي على هامش افتتاحه للدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، إن الفترة المقبلة ستشهد اكتشافات سواء في لبنان أو إسرائيل أو في مصر، مؤكدًا أن وصول الغاز إلى أوروبا سيقلل من الآثار الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع الرئيس: أن منتدى غاز شرق المتوسط والجهد الذي تبذله مصر مع شركات البحث والتنقيب، سيكون لهما الحسم في قيام المنتدى بدوره للتخفيف من آثار أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، والطلب على الغاز لأوروبا في الفترة القادمة.

ومن جانبه، شارك في حضور الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض إيجبس 2023، العديد من وزراء الطاقة ومسئولين رفيعي المستوى في الاتحاد الإفريقي، ومفوضة الطاقة في الاتحاد الإفريقي، فضلًا عن مفوضة الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي.

وشهد الرئيس السيسي، خلال الافتتاح فيلما تسجيليا قصيرا حول أهمية مؤتمر إيجبس 2023 خاصة بعدما شهد العالم خلال عام 2022 تقلبات غير مسبوقة وأصبحت الحاجة العالمية إلى تأمين موارد الطاقة أكثر إلحاحًا.

وأشار الفيلم إلى أن مصر استطاعت أن تتطور بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث قامت بإجراء توسع في أعمال تطوير البنى التحتية وإطلاق المشاريع التنموية الضخمة.

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أنه خلال استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ كوب (27) في شرم الشيخ تم تخصيص يوم خفض الكربون معلنة خلاله عن استراتيجية قطاع البترول المصري.

وأكد الفيلم أنه خلال الدورة السادسة من مؤتمر إيجبس 2023، المنعقد حاليا ستكون هناك فرصة كبيرة للتعرف على كيفية تغلب الاقتصاديات العالمية على الأوضاع الجيوسياسية الحالية وتحديات التضخم والركود وكيفية تطوير الجيل القادم من أنظمة عمل النفط والغاز والطاقة.

إيجبس 2023

ارتفاع الصادرات المصرية من البترول

ومن جانب ذلك، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، تأتي تحت عنوان "شمال أفريقيا والبحر المتوسط لدعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام"، وفي توقيت بالغ الأهمية، حيث توالت على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة طالت تبعاتها العالم بأسره، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه التحديات.

وأضاف الملا، في كلمته بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، أن قطاع البترول عمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها، وبرز الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط ليؤكد بشكل قاطع الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية، وقد توجهت جهود تعزيز التعاون الإقليمي بزيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي.

وتابع وزير البترول: "صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 18.2 مليار دولار، وحققت مصر فائض بالميزان البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، أما في مجال البحث والاستكشاف تم طرح 4 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، منذ إطلاقها في 2021، ومن المخطط طرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الجاري، وتم وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي وتسعى مصر لوضعها على الإنتاج سريعا".

وأوضح الوزير: "قطاع البترول نجح خلال الثماني سنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز، وإضافة 79 مستودعا لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية، وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز، وفي مجال تكرير البترول، تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وافتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى منها".

ولفت المهندس الملا، إلى مواصلة أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمعدل 1 مليون و200 ألف وحدة سكنية، وجرى توصل الغاز الطبيعي لما يزيد عن 200 قرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاري العمل على الانتهاء من باقي القرى، وتم تحويل 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 900 محطة، وتنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات والعمل على أخرى.

وزير البترول

أجندة فعاليات مؤتمر إيجبس 2023

وتشمل أجندة “إيجبس 2023” المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، جدول أعمال موسع عبر مؤتمراته الخمسة، والتي تغطي بشكل مركّز المحاور الاستراتيجية، والفنية، والتمويل والاستثمار، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة في الطاقة.

وتضم هذه المؤتمرات أكثر من 65 حلقة نقاشية، كما تجمع نحو 2000 مفوض، وأكثر من 260 متحدث للمشاركة في الحوار، وعرض الحلول والاستراتيجيات التي ستعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية.

يضم المؤتمر الاستراتيجي الأول والذي ينعقد على مدار يومين مجموعة كبيرة من الوزراء وكبار المسئولين والمدراء التنفيذيين لأكبر شركات الطاقة، وذلك لمشاركة الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا في إطار ثلاث ركائز أساسية وهي:

الاقتصادات الجيوسياسية والعالمية.

وتحول وحلول الطاقة.

والجيل القادم من النظم البيئية للنفط والغاز والطاقة .

كما يسلط المؤتمر الضوء على الأهمية المتزايدة لدور شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في دعم العرض والطلب على الطاقة العالمية المستدامة.

والجدير بالذكر، أن أهم محاور مؤتمر "إيجبس 2023"، تتركز في:

الاستدامة البيئية في مجال الطاقة.

إدارة وخفض الكربون في الصناعة.

الرقمنة والمسئولية المجتمعية.

استدامة موارد الطاقة .

. تأمين الإمدادات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على خريطة الطاقة العالمية.

إبراز دور القارة الإفريقية في تأمين موارد الطاقة للعالم.

ويفتح المؤتمر فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون البترولي لمصر مع شركاء النجاح والترويج لنجاحات صناعة البترول والغاز وفرصها الاستثمارية ويشارك في المؤتمر 32 ألف، و290 متحدث من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات، 70 جلسة نقاشية متخصصة، و11 وزيرًا للبترول والطاقة و7 أمناء عموم للمنظمات الدولية للطاقة، و14 رئيسًا لشركة عالمية كبرى، و500 عارض، و15 دولة.

«إيجبس 2023»

المؤتمر وجذب الاستثمارات البترولية

وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، هو الحدث الأهم بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر المتوسط في مجال الطاقة والبترول والغاز، حيث يحظى بمشاركة أغلب رؤساء شركات الطاقة والبترول والغاز في العالم، وكبريات الشركات العالمية، إضافة إلى كبار المسؤولين ووزراء الطاقة والبترول وممثلي الحكومات من كل أنحاء العالم.

وأوضح عوض في تصريحات خاصه له ـ إن مصر تحولت إلى قبلة للملتقيات العالمية الكبرى، حيث يأتي مؤتمر إيجبس 2023، بعد فترة وجيزة من التجمع العالمي الأكبر الذي عُقد في مصر بمدينة شرم الشيخ، وهو قمة المناخ.

وأضاف أن النجاح في تنظيم هذا الحدث يعد تأكيدا لنجاح مصر في تنظيم المؤتمرات الكبرى، في ظل اهتمام عالمي كبير في ظروف عالمية صعبة في مجال الطاقة والبترول بسبب آثار الأزمة الروسية على أوكرانيا والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، لذا هناك حرص كبير من منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين في قطاع الطاقة على حضور فعالياته، والتي تناقش سبل دعم قطاع البترول والغاز، وتعزيز الشراكات الدولية والثنائية والتعاون العالمي واستراتيجيات التصدي للأزمات.

وأضاف أن المؤتمر يعد من أكبر الأحداث العالمية، ويهدف لدعم التوجه المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وهو بمثابة فرصة لدراسة سبل تفعيل مخرجات قمة المناخ بين الدول الإفريقية ودول المتوسط، من خلال الاتجاه إلى الاستثمارات والمشروعات في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار إلى أن المؤتمر يعقد تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة، حيث يضع خطط التنمية وزيادة حجم الاستثمارات في الطاقة ومشروعات الغاز والبترول، ودعم التوجه لوقف تقلب الأسعار عالميا حيث يشارك كثير من الفاعلين منهم ممثلين لـ«أوبك».

وشدد أن المؤتمر يمثل أهمية كمنصة تجمع قادة صناعة الطاقة والبترول وشركات البترول والغاز العالمية والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية، حيث يتم استعراض أحدث التكنولوجيا في المجال وعقد مشروعات وجذب استثمارات جديدة.

ولفت: أن مصر ستطرح مشروعات وفرص استثمارية، وستعقد مزيدا من الشراكات الدولية، وجذب الشركات الكبرى في مجال الصناعة في مجال البترول والغاز.