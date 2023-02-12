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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة تبرعات بريطانيا لتركيا وسوريا إلى 60.3 مليون جنيه استرليني

بريطانيا
بريطانيا

ارتفعت حصيلة التبرعات ، التي جمعتها لجنة إدارة الطوارئ والكوارث في المملكة المتحدة من أجل تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر 60.3 مليون جنيه إسترليني خلال ثلاثة أيام.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الطوارئ والكوارث البريطانية، صالح سعيد - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ - "يعد الدعم الذي في جميع أنحاء البلاد في الملاعب والشوارع الرئيسية والمجتمعات شهادة على تعاطف مذهل وكرم الشعب البريطاني ونحن بالفعل ممتنون للغاية".

وأضاف: "قد صدمتنا جميعًا الصور التي رأيناها وسمعناها من تركيا وسوريا، والرغبة في مد يد العون تسطع".

كما شمل إجمالي التبرعات 5 مليون جنيه استرليني من الحكومة البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة الطوارئ والكوارث هي مظلة تضم جمعيات خيرية تطلق مناشدات لجمع تمويلات على وجه السرعة للأشخاص المحاصرين في كوارث وأزمات إنسانية في جميع أنحاء العالم.

سوريا المملكة المتحدة تركيا الزلزال الشعب البريطاني سترليني الحكومة البريطانية إدارة الطوارئ والكوارث

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