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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسألكم الدعاء.. صبا مبارك تنعى خالتها برسالة مؤثرة على إنستجرام

صبا مبارك
صبا مبارك

أعلنت الفنانة صبا مبارك، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وفاة خالتها.

وكتبت صبا مبارك:" بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

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وتابعت :" بفائق الحزن نتقدم بكامل الأسى بإعلان وفاة المرحومة والمغفور لها خالتي هيفاء داوود الآغا انتقلت الى رحمة الله من ساعات قليلة.. ونسألكم الدعاء لها بالرحمة و الغفران.

صبا مبارك وبين السطور:

 

تألقت الفنانة صبا مبارك، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت صبا مبارك بسيلفي التقطته من المرايا، وخطفت الأنظار بتسريحة شعرها الويفي وأكسسوارات لامعه.

 

وتستعد النجمة صبا مبارك، لتصوير دورها في مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

 

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

 

صبا مبارك وفاة خالة صبا مبارك بين السطور

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