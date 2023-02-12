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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجالية السورية: مصر دعمت دمشق من أول يوم في كارثة الزلزال

الزلزال
الزلزال

قال طلال عطار ، الامين العام للصداقة المصرية السورية وعضو الجالية السورية في مصر ، إن الدولة العربية الوحيدة التى تدعم سوريا عقب الزلزال المدمر هي مصر خاصة وأنه يوميا تأتي طائرات مصرية الى سوريا  عن طريق الهلال الاحمر المصري وهذا للتاريخ ، مشيرا الى أن الوضع فى سوريا كارثي للغاية وهناك نقص فى كل شىء  مع سوء الاحوال الجوية  والامور تسوء يوما بعد يوم هنا فى سوريا .

وأضاف  عطار، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الاحد ، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا ، ارتفع إلى 1414 قتيلاً والمصابين إلى 2349، ونحتاج الى المساعدة والاغذية للاطفال من حليب وأدوية  ونطالب جميع الدول العربية بدعم سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد  لان الوضع سيئ جدا وكارثي للغاية.

وتابع :"تم توزيع 110 أطنان من الإمدادات الطبية على المناطق المتضررة من زلزال سوريا ، وتم إطلاق نداءً لجمع 43 مليون دولار لدعم متضرري الزلزال " مشددا على أن النظام الصحي منهك وفي حاجة للدعم وفرق الإنقاذ في شمال غربي سوريا استنزفت حيث إن المنشآت الصحية المحدودة في شمال غربي سوريا وكانت تعمل بأقصى قدراتها قبل الزلزال.
 

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