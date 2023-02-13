فولكس فاجن في الصدارة.. الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية بمصر

استطاعت السيارات الكهربائية أن تعزز من تواجدها داخل الاسواق العالمية والعربية، لما تتضمنه من قدرات فنية عالية، إلى جانب السعي وراء توفير مناخ افضل خالي من ملوثات الكربون والانبعاثات الضارة، كما تتميز السيارات الكهربائية ايضا بتوفير نفقات الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب تقليل جزء كبير من مصاريف الصيانة.

وفي هذا السياق اعلنت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر بالتعاون مع المرور، عن تقرير جديد يفيد بحجم مبيعات السيارات الكهربائية داخل السوق المحلي، خلال الفترة بين يوليو 2021 وحتى شهر يناير من العام الجاري 2023.

اكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في مصر وفولكس فاجن تتصدر القائمة

ووصلت اجمالي السيارات الكهربائية التي تم بيعها نحو 1770 سيارة، لتأخذ شركة فولكس فاجن الالمانية النصيب الاكبر من اجمالي المبيعات، بعدد 104 سيارة للنسخة ID4 بالاضافة إلى 39 نسخة ترخيص مؤقت.

وجاءت النسخة فولكس فاجن IDX4 في المرتبة الثانية بعدد 91 سيارة بالاضافة إلى 32 ترخيص مؤقت، بالاضافة إلى النسخة فولكس فاجن ID4 كروس بعدد 70 سيارة، إلى جانب سيارات تسلا بعدد اجمالي بلغ 96 سيارة.

وتابعت النسخة بي ام دابليو I3 هذه القائمة بعدد 42 سيارة، بالاضافة إلى النسخة BMW3I بعدد 4 سيارات، إلى جانب السيارة بورشه تايكان S4 بعدد 15 سيارة، وقرينتها من نفس الصانع بورشه تايكان تيربو بعدد 11 سيارة.