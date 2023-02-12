بـ شنطة فلوس وسيجارة.. ماذا فعلت متسولة في شارع عباس العقاد؟.. فيديو

على أحد الأرصفة الجانبية من شارع عباس العقاد بمدينة نصر في محافظة القاهرة جلست والسيجارة في فمها تحصي الأموال التي تسولتها من الناس بادعاءات كاذبة كالمرض الشديد وموت الزوج وإعالة الأطفال الأيتام.

حقق مقطع فيديو لـ بلوجر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ملايين المشاهدات حيث كشفت فيه موقفا صادما حدث لها وعائلتها أثناء خروجهم في شارع عباس العقاد بالقاهرة مع “متسولة”.

متسولة في عباس العقاد

“الشحات له نص البلد دي باينها حقيقة” بهذه الجملة بدأت مقدمة المحتوي وفاء حديثها موضحا أنها كانت تجلس وعائلتها في أحد الأماكن بمدينة نصر ثم أتت لهم السيدة المتسولة وبدأت في الادعاء عليهم لكنهم لم يصدقوها ولم يعطوا لها أي أموال حتي ذهبت عنهم وبدأت في قذفهم بالسباب.

وأضافت أنهم أثناء عودتهم إلى البيت فوجئوا بالسيدة المتسولة صاحبة الرداء الأسود التي ادعت المرض الشديد وإجراءها جراحة عن قريب في “شرب سيجارة” بينما تحصي الأموال الكثيرة التي معها في شنطة على أرجلها.

وتابعت: "أنا مستعجبة منها وأدهشتني، جوزي كان راكن عربية في شارع جانبي، فوجئنا باللي عاملة عملية وبطنها وجعاها وبتعول 5 عيال وزوجها ميت، قاعدة على الرصيف تعد الحصيلة وتدخن ولما شافتني عادي وتبص لي وتضحك وترفع علامة النصر، لا تخونك الدموع الكدابة، الست دي لا تصعب عليكم لو شوفتوها هنا".