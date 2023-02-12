إرادة الله.. رسالة مؤثرة من طفل سوري توفي أشقاؤه الثلاثة بسبب الزلزال..فيديو

من مدينة حلب في سوريا، انتشر مقطع فيديو لطفل يتفوه بكلمات مؤثرة من فوق دراجته القديمة بأحد شوارع المدينة السورية.

وقال الطفل في مقطع الفيديو الذي سجله له شاب سوري بشأن وفاة أشقائه الثلاثة: “الحمد لله هذه إرادة رب العالمين، كاتب لإخواتي الثلاثة يموتوا حاليا، الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء”.

وأضاف الطفل السوري: “أختي قولتلها تعي معي ما ردت على كلامي لأن رب العالمين كاتب لها تموت، كاتب لها تروح على الجنة”.

وتابع الطفل السوري: “أنا انفتحت راسي وأسعفوني، وهذه إرادة رب العالمين، ونحن صامدون إلى الأبد من سوريا وأرض حلب، ولو ربنا كاتب لنا هنطير على الجنة”.

الأوضاع في سوريا

وأعرب عدد من المنظمات الإنسانية عن قلقها إزاء “انتشار وباء الكوليرا” في سوريا، وفقا لما ذكره راديو "أوروبا 1" الإخباري الفرنسي، اليوم الأحد.

وتوقعت أن يؤدي تراكم الجثث تحت الأنقاض في تركيا إلى تفاقم الوضع الصحي بعد مرور قرابة أسبوع على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 28 ألف شخص.