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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق معارض أهلا رمضان بالوادي الجديد لمدة 3 أشهر

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

طرحت محافظة  الوادي الجديد، أمس الأحد، لحوم طازجة بسعر 150 جنيها للكيلو وأسماك بسعر 17،5 جنيه وخضروات بمنافذ الوحدات المحلية الثابتة والمتنقلة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد في تصريحات له، استمرار الوحدات المحلية بالمراكز في طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.

ولفت الزملوط، إلى افتتاح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية واللحوم في المعارض لمدة 3 شهور، وفتح المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد مشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات بـ«الخارجة»|صور

وأضاف المحافظ، أنه جرى تنفيذ معرض أهلا رمضان بكافة مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير جميع المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وطرحها للجمهور بالمعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

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