خفض سكر الدم بدون أدوية بمكون واحد من رفوف مطبخك

فوائد صحية عديدة لتناول البامية فهي يمكن أن تمنع مرض السكري و تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم فقد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم. اعتمادًا على النوع الذي لديهم ، سيكون هذا لأسباب مختلفة.

في كلتا الحالتين ، يتم تشجيع مرضى السكر على الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن .

وهذا يعني تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والملح ، مع تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والبروتينات وبعض الكربوهيدرات النشوية.

استقرار نسبة الجلوكوز



يمكن أن تكون فاكهة واحدة على وجه الخصوص مفيدة بشكل خاص لمرضى السكر ووفقا لموقع اكسبريس أوصى خبير التغذية أورلي كوتنر بإضافة البامية إلى الوجبات فهي تحتوي على نوع خاص من الألياف غير القابلة للذوبان التي قد تساعد على استقرار نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاص السكر من الأمعاء.

"لقد تم استخدامه تقليديًا كعلاج لمرض السكري وأظهرت الدراسات السريرية البشرية الحديثة نتائج واعدة.

مقاومة الأنسولين

وقالت الدراسة: "أظهرت النتائج أن استهلاك البامية لمدة ثمانية أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في نموذج التماثل الساكن للجلوكوز في بلازما الصيام لتقييم مقاومة الأنسولين ، ومؤشر فحص حساسية الأنسولين الكمي ، وثلاثي الجلسرين ، والكوليسترول الكلي ، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، و LDL- ج / نسبة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL-C) ".