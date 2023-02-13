نشرة المرأة ..طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفات الكركم وزيتالزيتون واهميتها للبشرة.

وصفات الكركم وزيت الزيتون ما يلي:-

- الكركم وزيت الزيتون للكلف ما يلي :-

المكوّنات: ملعقتا زيت زيتون. ملعقة كركم.

تصدرت نادية الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورة بدون مكياج.

وتتميز طليقة الفنان احمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلالاختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

حرصت نرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها من دبى.

وظهرت بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية شتوية باللون الاخضر والذى كشف عن إنقاص وزنها.

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصيعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

وظهرت بفستان قصير للغاية وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين منها بالتعليقات :مش بردانة.