طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

تصدرت نادية الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورة بدون مكياج.

وتتميز طليقة الفنان احمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلالاختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وقامت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - بحذف جميع صورها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ولم تبق إلا على صورة واحدة فقط ظهرت فيها مع إحدى أصدقائها قبل 3 أشهر.





واتخذت طليقة أحمد الفيشاوي قرارها المفاجئ، بعد أزمة نشرها لعلم المثلية الجنسية (رينبو)، بينما أبقت فقط علىصور لابنتها مريم وصور أطفال آخرين.