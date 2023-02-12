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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يسفط فى فخ التعادل أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة بيراميدز مع الجيش الملكى بالتعادل 2-2 على ملعب الدفاع الجوي في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وسجل بيراميدز هدفيه في الدقيقة 1 ،75 عن طريق مصطفي فتحي وعبدالله السعيد ، وجاء هدفي الجيش الملكي في الدقيقة 26 ،73 عن طريق ديني بورجيس و مصطفى سهد.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - كريم حافظ - محمود صابر - دودو الجباس

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