بيراميدز يسفط فى فخ التعادل أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة بيراميدز مع الجيش الملكى بالتعادل 2-2 على ملعب الدفاع الجوي في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وسجل بيراميدز هدفيه في الدقيقة 1 ،75 عن طريق مصطفي فتحي وعبدالله السعيد ، وجاء هدفي الجيش الملكي في الدقيقة 26 ،73 عن طريق ديني بورجيس و مصطفى سهد.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - كريم حافظ - محمود صابر - دودو الجباس