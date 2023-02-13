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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي، أن رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، غريب بالنسبة له.

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

وتابع الغندور خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "لم اتفق مع قرار رحيل اللاعب إلى ميتلاند الدنماركي في هذا التوقيت".

وأضاف خالد الغندور: "كنت أتمنى رحيله في نهاية الموسم وليس في الوقت الحالي، وأنا مع سماح الأندية للاعبين بالاحتراف الأوروبي".

واختتم: "إمام عاشور أعرفه جيدًا وهو زملكاوي للغاية ولا أتوقع انتقاله إلى الأهلي حال عودته إلى مصر، ولكن في النهاية لا تستبعد أي شئ ومن الوارد انتقاله والتجارب السابقة تؤكد ذلك".

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