فرقة فنون شعبية أطفال تختتم فعاليات البرنامج الثقافي بمنطقة القابوطي في بورسعيد

اختتم فرع ثقافة بورسعيد فعاليات البرنامج الثقافى الفنى للمناطق الآمنة بديل العشوائيات خلال إجازة منتصف العام الدراسى والذى انطلق بمنطقة القابوطى ببورسعيد ، بمركز شباب القابوطى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.



تضمن البرنامج الختامى ورشة رسم للاطفال عن " السياحة فى بورسعيد " بإستخدام خامات بسيطة من اسكتش رسم وأقلام رصاص وألوان الشمع وتضمنت رسومات ، أهم المعالم السياحية بورسعيد مثل ديليسيبس وشاطئ البحر ، قناة السويس وتهدف الورشة الفنية تطوير مهارات الاطفال وصقلها، وتحفيز الطاقة الإيجابية وتفرغ الضغوط النفسية التي قد يعاني منها خلال السنة الدراسية . تنفيذ منة الله محمد ، حنان أحمد وبإشراف أ. رانيا شريف مسئول الاعلام بالفرع وأ. علا رمضان مشرف الأطفال.

أعقبها محاضرة عن" أثار المضاد الحيوى على الصحة " ألقاها د .فادى جورج ، بإشراف أ. دعاء السيد مدير الشئون الثقافية بحضور د. جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد والتى تناول خلالها عدة نقاط هامة ومنها تعريف المضاد الحيوى فى أدوية تعالج العدوى البكتيرية وليس الفيروسية والعدوى البكتيرية مثل الكحة ، التهاب اللوز ، التهاب الصدر أو الشعب الهوائية، نزلة معوية ، التهاب الاذن ، الأنف بينما الفيروسية مثل الجدرى ، والحصبة.



ثم تطرق إلى استخدامات المضاد الحيوى ( بعد خلع الأسنان، بعد العمليات الجراحية ، تقلل الاصابة من الحمى الروماتيزمية حتى لا تؤثر على القلب).

كما أشار الى أنواع المضادات الحيوية وهي:

* يوقف نشاط البكتيريا حتى يعطى فرصة لصناعة المريض لمقاومة المرض .، * تقتل البكتيريا لعدم معرفة مدى قوة مناعة المريض .كما أعطى د. فادى عدة نصائح للشلدة الحضور يجب مراعاتها عند استخدام المضاد الحيوى وتمثل فى عدم تكرار نفس نوع المضاد الحيوى ، ضرورة تناول كورس العلاج كامل حتى لا يحدث اى انتكاسة للمريض ، مراعاة المرحلة العمرية المصرح لها تناول المضاد حيث أن لكل مرحلة نوع خاص بها ، عمل اختبار حساسية قبل أخد مضاد الحيوى كما فى علاج الميكروب السبحى.

كما قدمت فرقة أطفال بورسعيد فقراتها الغنائية الاستعراضية التي أدخلت الفرحة على وجوه الأطفال والكبار من رواد مركز شباب القابوطى ، وشاركت بفقرات "الضمة، بلدي، الجوابي، شقاوة، البمبوطي، سواي، الصياد، مصر بتكبر، وطني" الفرقة من تدريب وتصميم كابتن محمد عشري ومدير الفرقة ياسمين الزينى وإشراف الشاعر السيد السمرى مدير القصر وسط اقبال جماهيرى كبير.



يأتي ذلك ضمن أنشطة أدبية وفعاليات فنية استعراضية ًومحاضرات تثقيفية وورش رسم برنامج ثقافي متكامل لأطفال المناطق المحرومة ثقافيا في إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة للاهتمام بتنفيذ برنامج بديل العشوائيات فى كل المناطق السكنية المحرومة من الخدمة الثقافية ومنها منطقة القابوطى بمحافظة بورسعيد وفى هذا السياق أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامج الأنشطة الثقافية والفنية لسكان المناطق الآمنة بديل العشوائيات بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل من خلال فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكى.