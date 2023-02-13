عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنكوش.. مفاجأة بشأن أرصدة رجال الأعمال الروس في فرنسا

روسيا
روسيا

فجرت السلطات الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجميد أرصدة رجال الأعمال الروسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إن بلادها لايمكن أن تصادر الأموال التي جمدتها والمقدرة 1.3 مليار يورو من حسابات رجال أعمال روس، إلا بقرار من المحكمة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "تم حظر 1.3 مليار يورو تخص الأوليغارشيون الروس في فرنسا اليوم. ولكن لا يمكننا مصادرة هذه الأموال حتى يصدر قرار قضائي مماثل".

وأضافت أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الدائرة القانونية في الاتحاد الأوروبي عاجزة عن تحديد موقع 86٪ من الأموال الروسية المجمدة، لتحويلها إلى أوكرانيا.

رجال أعمال روس الخارجية الفرنسية أوكرانيا فرنسا السلطات الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

موضوعات متعلقة

هل الكائنات الفضائية حقيقة؟.. تفاصيل إسقاط جسم مجهول في سماء الولايات المتحدة

خطر كبير.. تفاصيل الاختراق الكبير لمواقع حلف الناتو

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لمواجهة تداعيات الزلزال

محطات تاريخية للتعاون السعودي الروسي في المجال الدفاع العسكري

حدث تاريخي.. السعودية ترسل أول رائدة ورائد فضاء للمحطة الدولية

زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.5 درجة

باكستاني يتبرع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلازل

مقتل 11 شخصًا في هجوم لتنظيم «داعش» بوسط سوريا

ترشيحاتنا

هل صلاة ليلة 22 من رجب لها أجر 70 نبيا؟.. اعرف حقيقتها

رد غريب.. الولايات المتحدة تكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في مجالها الجوي

حازم خميس: لا أحد يستطيع أحد التدخل في عمل منظمة مكافحة المنشطات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

آخر تحديث لأسعار الفراخ والبيض

فنكوش.. مفاجأة بشأن أرصدة رجال الأعمال الروس في فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ