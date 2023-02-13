فنكوش.. مفاجأة بشأن أرصدة رجال الأعمال الروس في فرنسا

فجرت السلطات الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجميد أرصدة رجال الأعمال الروسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إن بلادها لايمكن أن تصادر الأموال التي جمدتها والمقدرة 1.3 مليار يورو من حسابات رجال أعمال روس، إلا بقرار من المحكمة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "تم حظر 1.3 مليار يورو تخص الأوليغارشيون الروس في فرنسا اليوم. ولكن لا يمكننا مصادرة هذه الأموال حتى يصدر قرار قضائي مماثل".

وأضافت أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الدائرة القانونية في الاتحاد الأوروبي عاجزة عن تحديد موقع 86٪ من الأموال الروسية المجمدة، لتحويلها إلى أوكرانيا.