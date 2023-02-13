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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاتيح المرور.. ما هي تقنية آبل وجوجل ومايكروسوفت البديلة لكلمات السر ؟

مفاتيح المرور تقنية
مفاتيح المرور تقنية بديلة لكلمات السر

شهدت الفترة الأخيرة ظهور تقنية جديدة على الساحة تسمى PASSKEYS أو مفاتيح المرور ، حيث تم الإعلان من قبل شركات آبل وجوجل و مايكروسوفت عن التقنية الجديدة التي ستحل محل كلمات السر التقليدية، وعلى الرغم من أن التقنية لم يتم طرحها للمستخدمين إلا أنه خلال الفترة المقبلة سيشهد المستخدمون تحولا كبيرا إليها. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن تقنية PASSKEYS أو مفاتيح المرور هي طريق المستقبل في أمان الإنترنت الأساسي، وفقًا لكبير مسؤولي التكنولوجيا في مركز أمان الإنترنت ، حيث تعد مفاتيح المرور في جوهرها أكثر أمانًا ومقاومة للتصيد الاحتيالي.

 

ومن خلال مفاتيح المرور يمكنك الوصول إلى حساباتك باستخدام أجهزة خارجية للموافقة على تسجيل الدخول، أي أن المستخدمون ستتمكنون من تسجيل الدخول إلى حسابات Gmail و Apple ID و Microsoft دون الحاجة إلى إدخال كلمات المرور. 

 

وعندما تحاول تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام مفاتيح المرور ، سيحصل أحد أجهزتك على رسالة مطالبة، ويمكنك بعد ذلك استخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع للموافقة على تسجيل الدخول، ويشبه الأمر بأنه مصادقة ثنائية ولكن دون الحاجة إلى إدخال أي كلمات مرور.

 

وباستخدام مفاتيح المرورسيرسل الخادم تحديًا جديدًا في كل مرة تحاول فيها تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام مفتاح مرور، وما يميزها هو أن الخادم يجعل التشفير مختلفًا في كل مرة، حيث سيجعل ذلك المستخدم أقل عرضة لهجمات الأمن السيبراني.

 

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية المتعلقة بكلمات المرور في أن المستخدمون يضعوها إلى حد كبير بحيث تكون متماثلة لكل حساب، ليجعل من السهل تذكرها لذلك ، عندما يتمكن المقرصنون من الوصول إلى حساب ، يمكنهم الوصول إليهم جميع الحسابات، ومع مفاتيح المرور ، فلا مجال لهذه الأنواع من الأخطاء البشرية. 

 

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