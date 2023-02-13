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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 30 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، بإصابة 30 فلسطينيا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

 

وقالت وسائل الإعلام إن مواجهات اندلعت في جبل المكبر مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها البلدة، لهدم منزل المواطن أدهم بشير، ما أدى إلى إصابة 25 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

 

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا اليوم، جبل المكبر وشرعت بهدم منزل المقدسي بشير، الذي تبلغ مساحته 140 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

 

وبحسب وسائل الإعلام فأن قوات الاحتلال حاصرت منزلي والده، وشقيقه.

 

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وهما أيمن عدنان بشير خلال اقتحامها البلدة، والشاب ساهر ابو جمال ( ٢٧عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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