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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم الأمطار.. بوغاز ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة بينما غادر 12 سفينة.

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  كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 64458 طن تشمل : 6022 طن رمل و 22745 طن يوريا و 200 طن صويا و 31185 طن كلنكر و 476 طن سماد معبأ و 3830 بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35626 طن تشمل : 4523 طن قمح و 13721 طن حديد و 448 طن خشب زان و 8039 طن سكر و 4129 طن ابلاكاش و 4766 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1726 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2212 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45786 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95410 طنًا  .


 كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1262 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5485 شاحنة .

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