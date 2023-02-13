بتكلفة 81 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الطرق بمركز منيا القمح

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة أماني عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء معدلات أداء تنفيذ مشروعات الطرق والكباري الجارية بمعرفة الجهاز بمركز ومدينة منيا القمح والبالغ عددها 3 مشروعات والمقامة بتكلفة 81 مليونا و167 ألف جنيه ، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز‏ والمدن لتقليل الكثافة المرورية والحد من حوادث السير والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماماً بالغاً بقطاع الطرق والكباري وتنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

ومن جانبها اشارت عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء إلى أن مركز منيا القمح يشهد تنفيذ اعمال انشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 متر وعرض 8 أمتار بالإضافة الي تنفيذ اعمال تغطية لمصرف المدير علي مسافة 200 متر وبتكلفة 17 مليون و736 ألف جنيه، وكذلك تنفيذ اعمال انشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 كتر وعرض 10 أمتار مع عمل تغطية لمصرف السعديين على مصرف القليوبي بطول 30 متر بجانب إقامة حائط ساند للطريق وبتكلفة إجمالية 12 مليون و431 ألف جنيه.

أضافت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء انه جاري الانتهاء تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2 كم مزدوج وعرض 8 أمتار بالإضافة الي انشاء حائط ساند بطول 2 كم على الجانبين وبتكلفة إجمالية 51 مليون جنيه ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق و منيا القمح وبنها ويساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

شدد المحافظ على إسراع الخطى في تنفيذ الاعمال ودخولها الخدمة الفعلية طبقا للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وأنفاق مشاه جديدة تساهم في السيولة المرورية المطلوبة وتعمل علي فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.