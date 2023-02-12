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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 130 مليون جنيه..

محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 130 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب المدينة ويُساهم في فك الاختناقات المرورية وتخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من وضع التصور الأمثل لتطوير ميدان عرابي وإضفاء لمسة جمالية وحضارية علي المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وشدد المحافظ علي إسراع الخطي في تنفيذ الأعمال الجارية بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، قائلا أريد العمل والإنجاز علي مدار اليوم  ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية في قطاع الطرق والكباري وخلق السيولة المرورية داخل مدينة الزقازيق

ومن جانبه اشار المهندس محمد نبيه مدير المشروعات بالشركة المنفذه لاعمال انشاء النفق الي أنه يتم تنفيذ المشروع علي 3 مراحل وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانيه بنسبه 100% وجاري استخراج التصاريح اللازمه للبدء في تنفيذ المرحله الثالثه والاخيره حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله واجراء التشطيبات النهائيه بالمرحلتين الأولي والثانيه وفور الحصول علي تصاريح الحفر اللازمة من هيئة السكك الحديد سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثه.

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فيما أوضح المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركه المنفذه أن النفق يتكون من 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف بكل اتجاه و 150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية عباره اربع حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر ويعد محور مروري هام يربط بين ميدان عرابي وشارع فاروق ، لافتا إلي أن الأعمال تتم من خلال الحفر ثم صب الخرسانه العاديه واجراء أعمال العزل ثم المباني ثم صب الخرسانه المسلحه وجاري حاليا استخراج التصاريح اللازمه لبدء الأعمال المرحله الثالثه أسفل خطوط السكك الحديدية 5و 6 علي مسافه 50 متر مشيرا إلي أنه خلال تنفيذ  الأعمال يتم الالتزام بتوفير انظمه الاناره وتصريف مياه الأمطار والتهويه وعامل الامن والسلامه وجاري العمل علي مدار 24 ساعه بنظام الورديات لسرعه الانتهاء من الأعمال ودخول النفق الخدمه الفعليه في اسرع وقت .

وأضاف شعبان ابو الفتوح رئيس حي أول انه تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية يتم متابعه الأعمال مع الشركه المنفذه وتذليل كافه العقبات أمامها وكذلك التنسيق مع إدارة المرور ورئاسه مركز الزقازيق لنقل مخلفات الحفر والمعدات ليلا لتفادي حدوث تكدسات مرورية بالمنطقة وتخفيف حده الزحام بها  .

وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارات متكررة لموقع انشاء النفق للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ الاعمال به وكذلك عقد اجتماعات مع الشركة المنفذة لإسراع الخطي في تنفيذ الاعمال الجارية بالنفق والانتهاء منها في أسرع وقت لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة.

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