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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 13 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بأبو قرقاص بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المحلات بالمنيا

توصل الوحدات المحلية بالمنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا ًعلى سلامة وصحة المواطنين.

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ومن جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالتعاون مع التموين والجهات المعنية، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدية بدائرة المركز لمتابعة إنتاج الخبز ومدى مطابقته للمواصفات.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 مخالفة جاءت ما بين (نقص وزن – عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة أدوات العجن - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل – عدم وجود سجلات - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

 

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