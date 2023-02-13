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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطف واحتجاز..المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين في قضية كفن عين شمس

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في قضية فيديو الكفن بعين شمس لإدانتهم في قضية جديدة تتعلق بخطف واحتجاز أشخاص .

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أحكام متفاوتة

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية قضت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، ومن الرابع إلى السادس بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم السابع إلى الثاني عشر بالسجن سنتين، وعلى باقى المتهمين بالبراءة في القضية الأم المعروفة إعلاميا بفيديو الكفن.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هددوا عائلة المجنى عليهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب فى  نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتى الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفى هذا الموعد توجه المجنى عليهم الثلاثة فى رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التى كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا فى الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

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