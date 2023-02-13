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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على مطروح وشمال سيناء وخفيفة بالإسكندرية ودمياط

اجراءات المحافظات
اجراءات المحافظات للتعامل مع الامطار

فى ضوء متابعة غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية للاجراءات التى تقوم بها المحافظات لموجة من الطقس غير المستقر ، أشار التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  الى سقوط أمطار متوسطة على مدينة العلمين بمحافظة مطروح ، و توقفت ، و أسفرت عن حدوث تجمعات يجرى العمل على رفعها ، كما سقطت الأمطار خفيفة الى متوسطة على محافظة شمال سيناء ولا توجد تجمعات مياه أمطار.

و أشار التقرير الى سقوط أمطار خفيفة على بعض أحياء محافظة الإسكندرية منها المنتزه أول و غرب و شرق و العامريةأول و ثان و مدينةبرج العرب ، و تم الانتهاء من رفع جميع تجمعات مياه الامطار ، و لم يتم الابلاغ بوجود تجمعات مياه تعوق حركة اليوم الدراسى ، كما سقطت أمطار خفيفة أيضا على محافظة دمياط ، و لم ترتق الى تجمعات ، و الحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة أو الموانئ .

و أكد وزير التنمية المحلية على إستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ، لمواجهة أى معوقات تحول دون إزالة تجمعات مياه الأمطار لسرعة عودة حياة المواطنين و حركة المرور بالشوارع الى طبيعتها .

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية هشام امنة

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