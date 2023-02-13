التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على مطروح وشمال سيناء وخفيفة بالإسكندرية ودمياط

فى ضوء متابعة غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية للاجراءات التى تقوم بها المحافظات لموجة من الطقس غير المستقر ، أشار التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الى سقوط أمطار متوسطة على مدينة العلمين بمحافظة مطروح ، و توقفت ، و أسفرت عن حدوث تجمعات يجرى العمل على رفعها ، كما سقطت الأمطار خفيفة الى متوسطة على محافظة شمال سيناء ولا توجد تجمعات مياه أمطار.

و أشار التقرير الى سقوط أمطار خفيفة على بعض أحياء محافظة الإسكندرية منها المنتزه أول و غرب و شرق و العامريةأول و ثان و مدينةبرج العرب ، و تم الانتهاء من رفع جميع تجمعات مياه الامطار ، و لم يتم الابلاغ بوجود تجمعات مياه تعوق حركة اليوم الدراسى ، كما سقطت أمطار خفيفة أيضا على محافظة دمياط ، و لم ترتق الى تجمعات ، و الحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة أو الموانئ .

و أكد وزير التنمية المحلية على إستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ، لمواجهة أى معوقات تحول دون إزالة تجمعات مياه الأمطار لسرعة عودة حياة المواطنين و حركة المرور بالشوارع الى طبيعتها .

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