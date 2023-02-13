تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون جائزة المبدع الصغير

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وشملت التعديلات المادتين (2) و(3/ فقرة أخيرة) من القانون، حيث أصبحت المادة (2) تنص على أن يُشترط فيمن يُرشح لنيْل الجائزة أن يكون مصريّ الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، إضافة إلى شرط ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته.

فيما أصبحت المادة (3/ فقرة أخيرة) تنص على أن " يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة.

ويأتي القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن ، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ، بالإضافة الى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

وكان قد أحال رئيس البرلمان مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

- مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

- مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)