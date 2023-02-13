محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

شدد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذى عقده، لمتابعة الموقف المالي والتنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023 بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووجه محافظ قنا، بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

واستعرض محافظ قنا، أعمال إسناد وإعداد المقايسات والطرح لبعض المشروعات التي يتم تنفيذها بالوحدات المحلية بالمحافظة، حيث تم استكمال كورنيش النيل بأبوشوشة بطول 135 متر، وسيتم إنشاء مجمع مواقف أبوتشت علي مساحة 11 ألف و 300 متر وإستكمال مجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالأوسط سمهود، وفي مركز فرشوط، سيتم استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي بعرض 3 متر وطول 20 متر بقرية الكوم الأحمر.

وأوضح الداودى، بأن مركز نجع حمادى، سوف يشهد استكمال رفع كفاءة كورنيش النيل بالمدينة بطول 400 متر واستكمال إحلال وتجديد سوق القصر التجارى بالرحمانية قبلى، كما سيتم استكمال إحلال وتجديد مبنى المخازن وتجهيز منظومة الدفاع المدنى والحريق وكاميرات المراقبة بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بنجع حمادى .

وأضاف محافظ قنا: فى مركز دشنا سيتم تطوير وتجميل كورنش النيل بطول 2 كم واستكمال موقف سيارات دشنا - قنا بمساحة 1100 متر، كما سيتم تطوير موقف دشنا - نجع حمادى على مساحة 1800 متر، وفى الوقف سيتم استكمال المجزر و السوق التجارى وموقف سيارات الأجرة وإستكمال مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بمنطقة حاجر الجبل بالوقف الجديدة