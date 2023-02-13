"مستقبل وطن" يطلق المبادرة الثانية لتخفيض أسعار السلع بشرم الشيخ

أطلق اليوم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء المبادرة الثانية لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية بمدينة شرم الشيخ وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

وتهدف المبرة لدعم المواطن ومكافحة جشع التجار ارتفاع الأسعار وذلك في إطار إهتمام حزب مستقبل وطن بدعم المواطن و تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة جنوب سيناء ضمن خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء والمشاركة في حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ووفرت أمانة شرم الشيخ بحزب مستقبل وطن برئاسة الشيخ عيد حسين المواد التموينية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، وذلك بمشاركة ومساندة كبري الشركات في مجال الأغذية والمشروبات، في منطقة حي النور.

وحضر الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، كما حضر الفاعلية اللواء محمود عيسي مستشار المحافظ وياسر عرفات أمين التنظيم بالمحافظة و محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم و محمد الديناري أمين إعلام الحزب بالمحافظة وميرفت عنبر أمين التعليم والبحث العلمي والدكتور جبريل فتيح أمين الشباب بالمحافظة و الدكتور عماد عطية أمين التنظيم بالمدينة و محمد حامد أمين قطاع الأعمال بالمدينة والشيخ حسن سالم أمين الشباب وصفاء عمار أمين الثقافة والفنون وهاني عبد الله ومصطفي عبده وصلاح ابو رحاب وعمرو عفيفي.

و أكد النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ امين عام حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء أن أمانات الحزب في مدن محافظة جنوب سيناء تعمل بشكل سريع من أجل تنفيذ خطة الحزب لدعم الأسر الأكثر احتياجا و الوصول كل المواطنين من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية و الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة.

واضاف عيد حسين أمين حزب مستقبل وطن بمدينة شرم الشيخ أنه بالتعاون مع كبري الشركات المتخصصة في مجال الأغذية و السلع التموينية تم تنفيذ المبادرة الثانية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين غلاء الأسعار .

وأشار عماد عطية أمين تنظيم الحزب بالمدينة إلى أن المعرض شارك فيه أعضاء أمانة مدينة شرم الشيخ وبحضور شباب و قيادات الحزب بالمحافظة.

وأوضح عطية أن المعرض ضم جميع السلع الأساسية من زيوت وأرز وسكر ومعلبات و لحوم مجمدة و العديد من الخضراوات، مشيرًا إلى أن المعرض لاقى إقبالا شديدا في المرحلة الأولى والثانية نظراً لانخفاض الأسعار، بالإضافة إلى التنظيم والاستعداد الجيد من الجميع.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

فودة يطلق المبادرة

IMG-20230213-WA0044

IMG-20230213-WA0047