اليوم..آخر موعد لغلق تقديم الالتماسات على نتيجة كلية العلوم ببنات عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الأول من يوم الأربعاء 8 فبراير وعلي أن يغلق اليوم الثلاثاء 14 فبراير.

وأشارت عميد كلية البنات، إلى أنه لن يلتفت إلى أي التماسات بعد الوقت المحدد وعلى الطالبات الراغبات في تقديم الالتماس التوجه لشئون الطالبات

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة علوم نظام الساعات المعتمدة على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني .

وأشارت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إلى أنه في حالة عدم ظهور نتيجة طالبة دفعت المصروفات الدراسية ونتيجتها مازالت محجوبة تتوجه لشئون الطلبة ومعها إيصال الدفع أو ما يثبت.



رابط النتيجة بكلية البنات جامعة عين شمس

وأشارت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إلى أن خطوات الحصول علي نتيجة الترم الأول هي:

ums.asu.edu.eg

الدخول علي الموقع واختيار كلية البنات

اسم المستخدم الرقم القومي للطالبة

كلمة المرور الخاصة بالطلبة

والجدير بالذكر، أعلنت الدكتور هيام وهبه أستاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة والمشرف العلمى لفريق CFA لجامعة عين شمس ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث عن فوز فريق كلية التجارة الممثل لجامعة عين شمس بالمركز الأول للمرة الخامسة وحصوله على كأس المسابقة للمسابقة البحثية للمحللين الماليين CFA والتي تنظمها جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA Society) لعام 2023 على مستوى جميع الجامعات المصرية الـ 26 المشاركة في المسابقة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ،الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة.

وأضافت الدكتورة هيام وهبه أن فريق جامعة عين شمس استطاع بعد إجراء العديد من عمليات التحليل المالي وعمليات التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية وتقييم المخاطر الدولية وأداء الشركة في قطاع صناعة الأدوية موضع المسابقة فى مجال المسؤولية المجتمعية والأداء البيئي والحوكمة بهدف تحديد القيمة السوقية العادلة لإحدى الشركات دولية النشاط.