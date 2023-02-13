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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج .. حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بـ المنشاة

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، قاد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

والأراضي الزراعية، بمركز ومدينة المنشاة، بحضور اللواء أحمد فجر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، ومحمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة.

وقال السكرتير العام المساعد، أن المحافظة لا تألو جهدا في مواجهة  التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، لما يمثله من إهدار لموارد الدولة، مشيرا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة بالمحافظة.

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للتصدي لجميع أنواع التعديات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم؛ حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، لافتا إلى استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة المنشاة، أن الحملة استهدفت قرى " أولاد حمزة، وأولاد جبارة، والرشايدة "، وأسفرت عن إزالة لـ 7 حالات تعدى على أراضى زراعية، بمساحة 7 قراريط و 36 سهم، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة شملت " إزالة قواعد وسملات وأعمدة خرسانية، ومباني بالطوب الأحمر، وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية، بالتعاون مع معدات مركز ومدينة جرجا.

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