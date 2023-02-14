الأمم المتحدة: الرئيس السوري يوافق على توسيع وصول المساعدات عبر تركيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على السماح للأمم المتحدة بتسليم مساعدات إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة عبر معبرين حدوديين من تركيا لمدة ثلاثة أشهر.

وقال غوتيريش في بيان إن الأسد وافق على فتح معبري باب السلام والرائع بعد لقاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث مع الرئيس السوري في دمشق يوم الاثنين. وقال دبلوماسيون لرويترز في وقت سابق إن جريفيث أطلع مجلس الأمن الدولي على قرار الأسد خلال اجتماع مغلق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص. يعني اتفاق الأسد أن الأمم المتحدة يمكنها الآن استخدام ما مجموعه ثلاثة معابر حدودية من تركيا للوصول إلى شمال غرب سوريا التي مزقتها الحرب.

لدى الأمم المتحدة بالفعل تفويض من مجلس الأمن لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي. وهي تستخدم هذا الطريق منذ عام 2014 لإيصال المساعدات إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في الشمال الغربي. وافق مجلس الأمن على التفويض بعد أن عارضت الحكومة السورية الإجراء.

وقال جوتيريس: 'مع استمرار ارتفاع حصيلة زلزال 6 فبراير ، أصبح توفير الغذاء والصحة والتغذية والحماية والمأوى والإمدادات الشتوية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة لجميع الملايين من المتضررين أمرًا ملحًا للغاية'.

وأضاف أن 'فتح نقاط العبور هذه - إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسريع الموافقة على التأشيرات وتسهيل السفر بين المحاور - سيسمح بدخول المزيد من المساعدات بشكل أسرع'.

وصلت المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي ضربها الزلزال. لكن الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون لم يتلق سوى القليل من المساعدة. وقال مصدر من هيئة تحرير الشام ، الجماعة الإسلامية التي تسيطر على جزء كبير من المنطقة ، إن الجماعة لن تسمح بدخول الشحنات عبر الخطوط الأمامية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

لطالما عارضت الحكومة السورية تسليم المساعدات عبر حدودها إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها. وتقول إنه ينبغي تسليم المزيد من المساعدات عبر الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما.

وكان جريفيث قد أشار في نهاية الأسبوع إلى أنه سيسعى للحصول على إذن من مجلس الأمن للوصول الموسع من تركيا إذا لم توافق الحكومة السورية على ذلك.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ، نيكولاس دي ريفيير ، إنه إذا لم يتم تنفيذ اتفاق الأسد بطريقة شفافة ومستدامة دون عقبات ، فيجب على مجلس الأمن النظر في اعتماد قرار يسمح بالوصول.

ويحتاج أي قرار إلى تسعة أصوات لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض لتمريره.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن القرار ليس ضروريًا الآن 'لأنه قرار سيادي لسوريا'. وقال إن مجلس الأمن الحالي الذي فوض مجلس الأمن وصول مساعدات الأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى يعد انتهاكًا لوحدة أراضي سوريا وسيادتها.

وقال بوليانسكي إن أي ضغط للتوصل إلى حل من شأنه أن يسيّس القضية ولن يساعد السوريين.

أكد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ أن سوريا ستدعم إيصال المساعدات الإنسانية عبر جميع النقاط الممكنة من داخل سوريا أو عبر الحدود لمدة ثلاثة أشهر. وقال للصحفيين إن قرار المجلس ليس مطلوبا لأنه اتفاق بين سوريا والأمم المتحدة.