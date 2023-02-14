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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف بريطانيا بتقدم روسي في دونباس صباح اليوم.. ومقتل مئات الأوكرانيين

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

اعترفت بريطانيا، بتقدم قوات متطوعة لصالح روسيا في إقليم دونباس الأوكراني صباح اليوم الثلاثاء.

قالت وزارة الدفاع البريطانية: إن قوات فاجنر والقوات الروسية حققت تقدما في المعارك الدائرة في مناطق مختلفة من إقليم دونباس، مشيرة إلى  أن التطورات الجارية في محيط مدينة باخموت، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

اعتبرت الوزارة إنه حدث تقدم في الأيام الثلاثة الماضية، حيث حققت قوات مجموعة فاجنر بشكل شبه مؤكد المزيد من "المكاسب" حول الضواحي الشمالية لمدينة باخموت، شمالي مقاطعة دونيتسك، بما في ذلك "كراسنا جورا".

وحول المعارك في مقاطعة لوجانسك، قالت الوزارة: إنه على جبهة كرامينا- سفاتوفا، تواصل القوات الروسية شن الهجمات بصورة متواصلة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين عن سيطرة قواتها على مدينة كراسنايا جورا.

وقالت الدفاع الروسية  أمس: "على محور دونيتسك، قام متطوعو الفصائل الهجومية، بدعم ناري من القوات الصاروخية والمدفعية من مجموعة قوات الجنوب، بتحرير بلدة كراسنايا جورا (الجبل الأحمر)".

أضافت بأن خسائر الأوكرانيين على ذلك المحور تجاوزت 150 جنديا.

و أكدت الدفاع الروسية تصفية 320 جنديا أوكرانيا على 4 محاور قتال في دونباس خلال يوم الأحد الماضي.

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