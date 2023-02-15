استولت على مليون جنيه .. مُعلمة سوهاج تواجه عقوبة الحبس

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بقيام مُعلمة بالاستيلاء على مبالغ مالية من زملائها بلغت جملتها، مليونًا و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال الملابس الجاهزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

في سياق متصل، قررت النيابة العامة حبس مُعلمة في نهاية الثلاثينيات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب سوهاج.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمّن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.