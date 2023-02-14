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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تكسر حدود الخيال.. إنقاذ رجل وامرأة بعد 203 ساعات من كارثة الزلزال

انتشال الناس من ركام
انتشال الناس من ركام الزلزال

قالت صحف تركية، إنه في معجزة جديدة تم إنقاذ رجل وسيدة من تحت الأنقاض في هطاي بتركيا، بعد عدد أيام وساعات قياسي.

في اليوم الثامن من الزلزال الرهيب، يتم إنقاذ الأفراد بعد ساعات طويلة من المعاناة بدرجة لا يتخيلها عقل.

وتم انقاذ رجل، بعد  203 ساعات من الزلزال في هطاي بتركيا، بينما تم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض  من نفس المحافظة التركية بعد 201 ساعة من وقوع الزلزال.

وقبلها تم إنقاذ شاب بعد 199 ساعة تحت الأنقاض في نفس المكان.

وقالت صحف أمريكية، تعليقًا على الزلزال إن قلة في جنوب تركيا كانت مستعدة لمستوى الدمار الذي أحدثته الزلازل القوية. 

انتشرت المئات من المخيمات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد، لكن ظروف الناجين تزداد سوءًا مع مرور كل يوم، وتتراكم المهملات لأنه لا يوجد من يجمعها.

وذكرت إنه بعد 199 ساعة من تحت الأنقاض، وبعد ثمانية أيام من وقوع الزلازل القاتلة، انتشل رجل يبلغ من العمر 18 عامًا من تحت الصلب الملتوي والخرسانة لمبناه المدمر في جنوب تركيا بعد ساعات من إنقاذ شقيقين من مبنى آخر  انهار.
وعدت الحكومة التركية بإعادة بناء جميع المباني المتضررة والمدمرة في جميع أنحاء البلاد في غضون عام .

ارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الزلزال الهائل الذي تبلغ قوته 7.8 درجة في وقت مبكر من صباح يوم 6 فبراير وزلزال آخر ، 7.5 بعد حوالي تسع ساعات، إلى أكثر من 37300 شخص اليوم الثلاثاء ، مع مقتل نحو 32 ألف شخص في تركيا وحدها.

 

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