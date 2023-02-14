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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا لإعادتهم إلى البلاد

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا وإعادة 20 ضمن رحلة إجلاء خاصة.

وقال الصحاف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم منح 61 جواز عبور لمواطنين من أبناء الجالية في تركيا استعدادًا لإجلائهم طوعيًا إلى العراق، مشيرًا إلى أنه تم إعادة 20 مواطن من تركيا ضمن رحلة إجلاء خاصة.

وميدانيًا، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، مقتل 3 إرهابيين في عملية نوعية في قاطع كركوك.

وذكرت الخلية في بيان - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه وفقًا لمعلومات استخباربة دقيقة تمكنت القطعات الأمنية من قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي قاطع كركوك، مؤكدة استمرار القوات في مطاردة جميع مفارز وعناصر تنظيم  داعش الإرهابي.

وزارة الخارجية العراقية تركيا العراق تنظيم داعش

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