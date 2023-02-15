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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: فيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة.. والزمالك يراقب نجم منتخب الشباب

فيريرا
فيريرا

نصح الإعلامي محمد شبانة، لاعب الزمالك السابق إمام عاشور، بعد العودة من الدنمارك، وإكمال تجربة احترافه بشكل جيد في ميتلاند، والانتقال لمستوى أعلى في المستقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فيريرا غير مقتنع باللاعب مصطفى شلبي حتى الآن، رغم حصوله على فرص كثيرة، وسيشارك في المرحلة المقبلة على فترات متفاوتة، وعلى اللاعب إثبات جدارته في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الأهلي يريد الاطلاع على خطاب اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك، وهل تم إرسال المخاطبات وتم توضيح الحقائق في تلك الأزمة أم لا، خصوصًا أن الفيفا يعتمد دائمًا على المخاطبات الواردة في تقييم الأمور وإصدار الأحكام".

وواصل: "الأهلي يريد معرفة ما تضمنته تلك الخطابات المرسلة للفيفا من اتحاد الكرة، والزمالك أرسل 10 ملايين جنيه لاتحاد الكرة بشأن تلك المديونية".

وتابع: "الزمالك يُراقب صلاح باشا لاعب منتخب الشباب لبحث إمكانية ضمه في الصيف المقبل وهو يلعب في أحد الفرق الإيطالية".

واختتم: "نادي الزمالك ليس لديه القدرة على ضم لاعبين أجانب رغم عرض لاعبين من الدوري التركي على إدارة النادي خلال الأيام الماضية".

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