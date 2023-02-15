علاء عبد العال: محمد خليفة لا يحتاج للمال..وصُعقت من تصريحات الكومي ضده

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش، في ثاني مباراة يخوضها بعد توليه مهمة تدريب الفريق.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تدريبه لطلائع الجيش من قبل، كان فرصة جيدة لاستغلال قدرات اللاعبين والفوز عليهم، مؤكدًا احترامه الكبير للطلائع ولاعبيه.

وأشار إلى أن مواجهة الاتحاد السكندري، المقبلة ستكون صعبة للغاية، إلا أن فريقه يستعد لها جيدًا من خلال معسكر مغلق حاليًا في مدينة الإسماعيلية، مشددًا أن كل المباريات التي سيخوضها فريقه لن تكون سهلة.

وتابع علاء عبد العال، أن الدوري صعب في ظل قوة الفرق المتنافسة للهروب من منطقة الهبوط، إلا أن فريقه يسعى ويحتهد للبقاء في بطولة الدوري المصري.

وعلق على تصريحات يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي السابق، بشأن محمد خليفة لاعب الدراويش، قائلًا: «حزين جدًا وصُعقت من تصريحاته، وأعرف محمد خليفة جيدًا وهو لا يحتاج للعمل عكس لاعبين كثيرين، فهو مرتاح ماديًا ويُمكنه الجلوس في البيت دون خوف على مستقبله المادي».

واختتم تصريحاته، محمد خليفة لاعب جيد للغاية، ولديه طموح كبير من أجل الوصول إلى مكانة كبيرة في كرة القدم، مشددًا أنه لولا إصابته لما رحل عن أسوان الذي لعب تدرب فيها تحت يده، فضلًا عن أنه تدرب معه في إيسترن كومباني، متسائلًا: «ليه نغتال طموح لاعب له مستقبل جيد».