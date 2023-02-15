من تحت الأنقاض.. فريق الإنقاذ الصيني يعثر على 3 ضحايا في أنطاكيا

استطاع فريق الإنقاذ الصيني العثور على 3 ضحايا في أنطاكيا بتركيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقد أرسل فريق الإنقاذ الصيني الذي يقوم بالبحث والإنقاذ في تركيا، 3 دفعات و40 منقذًا لإجراء عمليات بحث وإنقاذ على مدار 24 ساعة في أنطاكيا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “الشعب” اليومية الصينية.

وخلال هذه الفترة، تم تشكيل فريق الإنقاذ الصيني وفريق الإنقاذ التابع لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة الصينية بشكل مشترك، وتعاونا مع قوات الإنقاذ المحلية والآلات الثقيلة، وبحثا عن 3 ضحايا، وفتشا وقيما 12 مبنى.

وقد نظم فريق الإنقاذ الصيني وقوات الإنقاذ المحلية عمليات مشتركة، واعتمدوا طريقة البحث والتنظيف، والدعم، والفحص في نفس الوقت، واستخدموا الآلات الثقيلة مثل الحفارات لإجراء عمليات التنظيف، والدعم الهيكلي لأنقاض المباني، حتى تم العثور على الضحايا مدفونة تحت الأرض.

